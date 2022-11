Les secrets et anecdotes des Galeries Royales Saint-Hubert (Podcast)

C’est la star des galeries… et la galerie des stars ! Situées à quelques centaines de mètres seulement de la célèbre Grand-Place de Bruxelles, les Galeries Royales Saint-Hubert sont chargées d’histoire et d’anecdotes tant elles ont attiré les célébrités, les écrivains, les comédiens, les politiques et autres têtes couronnées.

Elles furent inaugurées en 1847 par le roi des Belges, Léopold Ier accompagné – pour l’occasion - par ses trois enfants. Elles célèbrent donc leurs 175 ans cette année. Ces galeries couvertes d’une verrière figurent parmi les plus anciennes d’Europe, on y trouve des commerces, une grande librairie, des restaurants, des boutiques, des bureaux, des appartements privés et même un cinéma et deux théâtres.

« Parlons d’Histoire » se penche sur cet élégant et prestigieux complexe qui attire chaque année quelque six millions de visiteurs en quête d’un petit voyage hors du temps…