Eddy Mitchell dézingue la Star Ac : "On est au cirque, il manque les clowns et les otaries!"

Visiblement, Eddy Mitchell ne porte pas la Star Academy dans son coeur. La preuve avec ce tacle appuyé du chanteur envers le programme. Tout d'abord, Eric Dussart lui pose une question simple pour une réponse qu'il est tout autant. Non, il ne participera pas au télé-crochet. "J'ai connu ça avec Jean Nohain, vous savez. Donc ça va, cela suffit", a-t-il commencé. "Et c'était beaucoup plus méchant, car quand un chanteur ne plaisait pas, il y avait un véritable crochet qui l'emmenait. Hop, au revoir. On est au cirque. Il manque les clowns, les otaries, tout ça. C'est vrai que ce sont un peu des chiens savants qui chantent et qui ont une belle voix. Mais des belles voix, ça ne suffit pas".

Eddy Mitchell ira-t-il chanter à la Star Academy ? Sa réponse sans détour dans @OnRefaitLaTele sur @RTLFrance pic.twitter.com/evtVYF2hs0 — Eric Dussart (@E_Dussart) November 5, 2022

Il avoue d'ailleurs ne pas savoir si ses musiques sont reprises dans l'émission tout en avouant n'en avoir "rien à cirer". Pourtant, l'interprète de "Couleur menthe à l'eau" est déjà apparu dans l'émission. C'était le 10 novembre 2006 où il avait interprété son tube avec un candidat prénommé Brice. Une autre époque.

Par ailleurs, Eddy Mitchell venait présenter sa nouvelle BD qui retrace sa vie: "Des Lilas à Belleville".

LIRE AUSSI - Le retour de la Star Ac' ne fait pas l'unanimité: "Qu'est-ce qu'on s'ennuie", "J'ai 9 ans ce soir!"