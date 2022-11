Accueil Culture Médias Marc Delire quitte la RTBF pour RTL : "Je suis vraiment triste de la situation mais je ne pouvais pas faire autrement" Figure de la RTBF de longue date, le journaliste rejoint RTL pour participer à un talk sur la Coupe du monde. Il quitte donc La Tribune. Il s’explique sur ce brusque départ. Charles Van Dievort Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique. Le commentateur d'Eleven et de Proximus TV regrette de quitter La Tribune.

Marc Delire et La Tribune, c’est terminé. Contributeur très régulier de l’émission sportive de la RTBF, le journaliste sportif l’a confirmé à La DH, on ne l’entendra plus le...