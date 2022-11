Qui a gagné la douzième saison de "Danse avec les stars"?

Qui de Stéphane Legar, Billy Crawford ou Carla Lazzari succédera à Tayc ? C’est la question à laquelle a répondu ce dernier prime de "Danse avec les stars".

"C’est une des meilleures performances de l’histoire de Danse avec les stars"

Billy Crawford ouvre le bal avec un freestyle sur "Scream" de Michael Jackson, le roi de la pop auprès duquel le chanteur philippin a eu l’occasion de danser lorsqu’il était plus jeune. La prestation a tellement été appréciée que les membres du jury se retrouvent debout. "On aurait dit la réincarnation de Michael Jackson, c’était incroyable", déclare Marie-Agnès Gillot. "Il y avait tout dans ce freestyle", lance, quant à lui, François Alu qui a toutefois regretté le manque d’énergie du candidat. Une remarque qui a été huée par le public. Le redoutable Chris Marques a, lui, été totalement conquis : "C’est une des meilleures performances de l’histoire de Danse avec les stars", dit-il. Bref, encore une fois, l’interprète de "Trackin’" fait l’unanimité.

Stéphane Legar enchaîne, lui aussi avec un freestyle. Sa prestation sur "Jerusalema" de Ndlovu Youth Choir est également saluée par le jury. "Tu viens de faire ta meilleure danse de la saison !" lance Chris Marques. "Tu étais un rayon, tu es devenu un soleil", déclare à son tour François Alu. "J’ai surkiffé !, confie enfin Bilal Hassani. Tu es solaire et j’ai été percuté par toutes tes bonnes énergies."

Troisième finaliste de la saison, Carla Lazzari impressionne le jury en réalisant un paso-doble sur "Survivor" des Destiny’s Child. "Tu es vraiment une finaliste de dingue", lance Chris Marques. "C’était magique, tu nous as hypnotisés, c’est ta meilleure danse", déclare, quant à lui, Bilal Hassani avec des étoiles dans les yeux.

Avec le même nombre de points, Billy Crawford et Carla Lazzari se qualifient pour la suite de l’aventure. Aux pieds du top 3, Stéphane Legar est, lui, malheureusement éliminé.

Billy Crawford et Carla Lazzari sont encore attendus sur le parquet. Le premier réalise un jive sur le son de "Footloose", la seconde un freestyle sur "Donne-moi le temps" de Jenifer. À la fin des deux prestations, le jury est partagé. Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot ont préféré la performance de Billy Crawford tandis que Chris Marques et François Alu ont davantage plébiscité la chorégraphie de Carla Lazzari.

Une dernière danse

Dernier tour de piste pour les finalistes de "Danse avec les stars" qui ont eu l’occasion de reproduire une de leurs danses les plus marquantes de la saison. Billy Crawford choisit d’à nouveau danser son contemporain sur "L’Enfer" de Stromae, un titre qui fait écho à son vécu. Carla Lazzari a, elle, choisi de représenter son contemporain sur "Running Up That Hill", ancien tube de Kate Bush revenu en tête des charts suite à sa présence dans "Stranger Things". "Avant, je ne pouvais pas danser devant une personne tellement j’étais gênée", confie la benjamine de l’émission. Cette fois-ci, le jury tranche. Bilal Hassani est le seul à avoir préféré la prestation de Carla Lazzari.

Et le gagnant est…

Aux alentours de 23h30, le nom du gagnant de cette douzième saison de "Danse avec les stars" est dévoilé. Avec 53,5 % des votes, Billy Crawford remporte la victoire et reçoit le trophée des mains de Tayc, gagnant de la saison dernière. Sous le choc, le chanteur saute dans les bras de sa partenaire, Fauve Hautot – qui en est à sa quatrième victoire, avant de courir rejoindre sa famille et enlacer sa femme. "C’est grâce à Dieu que je suis là et que je danse comme ça", dit-il avant de remercier Fauve Hautot mais également l’ensemble des jurés et Camille Combal.

"Même maintenant, je n’y crois pas. Avant le trophée, j’ai dit à ma femme et à tout le monde que j’avais déjà gagné. J’ai gagné une nouvelle famille, de l’expérience de fou, du vocabulaire de danse. J’ai tout kiffé, du premier prime jusqu’à maintenant", a, plus tard, déclaré l’heureux gagnant.