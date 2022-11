C’était au temps où la RTB épatait la Galerie…

Quand Marvin Gaye fréquentait les Galeries Saint-Hubert

Sur le plan musical, les Galeries Saint-Hubert et leurs alentours ont toujours inspiré et inspirent toujours les plus grands chanteurs, les plus grands instrumentistes, les plus grands compositeurs, de Philip Catherine à Marvin Gaye en passant par Lorenzo Gatto et Yves Montand.