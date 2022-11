"Star Academy": Quels élèves ont été éliminés ce samedi soir ?

Il y a quinze ans, Grégory Lemarchal, ancien gagnant de la "Star Academy", décédait des suites de la mucoviscidose, maladie dont il souffrait depuis l’enfance. Ce samedi soir, dans le télécrochet, les élèves de château de Dammarie-les-Lys et les artistes invités ont chanté en chœur pour rendre hommage à l’immense artiste qui a laissé des titres tels que "Écris l’histoire" ou encore "À corps perdu". Sur le plateau, les parents et la sœur de Grégory Lemarchal prennent la parole. "Merci de ne pas avoir oublié Grégory", disent-ils avant de rappeler l’existence de l’association Grégory Lemarchal qui soutient les jeunes atteints de la mucoviscidose.

Cette semaine est particulière. Les élèves nommés pourront, eux aussi, avoir la chance de partager une chanson avec une des stars invitées du jour. Julien chante avec Tayc, Stanislas avec Feu ! Chatterton, Tiana avec Dadju et Anisha avec Patrick Fiori.

Mais, dans un premier temps, c’est Louis, meilleure élève de la semaine (15,8/20) devant Chris (14,6/20) et Léa (13,4/20), qui ouvre le bal avec Zazie. Ensemble, ils interprètent "Je suis un homme". Une prestation qui a séduit Yanis Marshall, véritable fan de Zazie et Michael Goldman. "Louis, c’est l’histoire d’une ascension fulgurante", lance d’ailleurs le directeur à Nikos Aliagas.

Les grandes voix sont de sorties lors de prime. Tour à tour, les quatre élèves sur la sellette reprennent un bout de "L’Envie", tube de Johnny Hallyday (écrit par Jean-Jacques Goldman) que Grégory Lemarchal avait interprété lors de sa participation à la "Star Ac"".

Invité de ce prime, Kendji Girac chante, lui, un medley de ses plus belles chansons en compagnie des candidats encore en lice. "Je salue leur courage parce que ça doit être dur de pas avoir de téléphone, d’étre coupé de sa famille, de travailler autant", lance l’interprète de "Color Gitano". De son côté, Matt Pokora a interprété "Tomber" aux côtés de Chris. Plus tard, c’est Amel Bent qui était entourée de Léa et Enola pour chanter "Où je vais".

Le tableau dansé de Léa

Elle ne fait pas partie des candidates les plus douées en danse et pourtant c’est à elle que Yanis Marshall a imaginé un tableau dansé. Ce samedi soir, la jeune femme, que certains aiment qualifier de "Diva", a dansé sur "Hot Stuff" de Donna Summer. Une prestation qui a visiblement conquis Yanis Marshall.

Et les éliminés sont…

Arrive le moment des votes. Anisha, qui quelques minutes plus tôt échangeait un titre aux côtés de Patrick Fiori, est sauvée par le public. Qui de Stanilas, Julien et Tiana les élèves sauveront-ils ? La décision est dans leurs mains. Avant de regagner le château, le couperet tombe. Tiana est choisie par ses camarades. Julien et Stanislas sont donc invités à faire leurs valises. Pour eux, l’aventure s’est terminée ce samedi soir.