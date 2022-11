LFI reconnait que Louis Boyard avait prémédité son coup d’éclat : "Il avait prévu quelque chose et a été courageux"

Le clash entre Louis Boyard et Cyril Hanouna prend de plus en plus une tournure politique. Ce lundi, le député de La France Insoumise s’était vivement écharpé avec l’animateur. Ce dernier l’a alors insulté de plusieurs noms d’oiseau lorsque son ancien chroniqueur expliquait que l’émission Touche pas à mon poste était responsable du racisme en France et que le propriétaire de la chaîne, Vincent Bolloré, était coupable d’avoir dévalisé le Cameroun.

Lire aussi: Après Louis Boyard, Hanouna se paie un autre ancien chroniqueur

Cette altercation va d’ailleurs être portée en justice car les deux hommes vont mutuellement porter plainte l’un contre l’autre.

Jusque-là, son clan s’était plutôt montré discret après l’affaire. Jusqu’à ce mardi soir. Silencieuse, Raquel Garrido s’est enfin exprimé à propos de l’altercation. L’ancienne chroniqueuse de l’émission TPMP a admis que son collègue avait prémédité son coup. "Je pense que Louis Boyard a voulu tester quelque chose. Oui, de toute évidence c’est quelque chose qui était prévu", a-t-elle commencé sur BFM TV. "Mais cela a provoqué une escalade qui n’est pas de son fait. C’était un exercice périlleux. Le ton avec lequel répond Cyril Hanouna n’est pas de son fait."

Elle a ensuite voulu soutenir son collègue. "Je suis solidaire de Louis Boyard à titre personnel et j’ai été impressionné par son courage, car il a testé le fait de briser ce code."

Je suis solidaire de @LouisBoyard. J'ai été impressionnée par son courage.



Il pointe un vrai sujet. Le 24 novembre, nous présentons avec @FiAssemblee une proposition de loi visant à déconcentrer les médias et limiter à 20% la possibilité de propriété des grands actionnaires. pic.twitter.com/55ewGKX76E — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) November 15, 2022

Raquel Garrido est bien placée pour connaître le jeu médiatique qui existe dans l’émission de son ancien patron. Pour autant, elle assure n’avoir donné aucun conseil. "Louis Boyard ne m’a pas consultée avant de faire ce test", a-t-elle ajouté. "Oui je suis proche de Cyril Hanouna et je peux lui parler quand je veux. C’est quelqu’un qui est très accessible et plutôt plus accessible que vous", a détaillé l’avocate en parlant de Philippe Corbé, le journaliste qui l’interrogeait.

L’autre question est de savoir si cela va réellement servir LFI ? Après un long silence, elle a répondu. "Oui je pense qu’il a bien fait. C’est d’ailleurs un sujet qui sera abordé bientôt à l’Assemblée."