Polémique autour du bisou de Marc Lavoine à la Star Academy : Léa réagit

Marc Lavoine a été fortement critiqué sur les réseaux sociaux pour son bisou dans le cou de Léa, lors de leur duo au cours de la demi-finale de la Star Academy.

Mais cela n’a vraisemblablement pas déstabilisé la jeune académicienne. Cette dernière s’est confiée à Télé-Loisirs. “Je l’ai très bien vécu parce que Marc Lavoine est bienveillant”, commente-t-elle.

Avant d’évoquer leur duo : “Pendant les répétitions, il m’a énormément rassurée. Il s’est comporté comme un papa avec moi. J’ai adoré chanter à ses côtés et je retiens mon évolution. Si je compare cette prestation avec celle que j’ai faite avec Amir, je me rends compte que j’ai plus confiance en moi.”