”Manque de respect”, “déçue et choquée" : le duo entre Enola et Nolwenn pour la finale de la Star Academy décrié par les internautes

Pour l’ultime prime de cette Star Academy “nouvelle génération”, les duos entre élèves et stars de la chanson française et internationale se sont enchaînés dans l’émission de TF1. L’un d’entre eux a particulièrement retenu l’attention des spectateurs.

En effet après et pendant le duo entre Enola et Nolwenn, l’ancienne vainqueure de la Star Academy s’est attiré les foudres des internautes de Twitter. “vous êtes sûr que c’est un duo ?” – “déçue et choquée” – “C'est quel genre de manque de respect. Nolwenn ce soir c'est 0/20.” – “D’un côté on a Lara Fabian qui écrase sa grande voix pour laisser Léa être la star, et de l’autre côté on a Nolwenn Leroy”, écrivent les internautes sur Twitter.

”Lâche le micro Nolwenn”, a même réagi une ancienne participante de l’émission.

Voici quelques réactions des internautes déçus de Nolwenn Leroy.

Bref Nolwenn zéro, elle a chanté 80% de la chanson, elle a parlé de Louis devant Enola et en plus à cause d'elle on va se coucher à 5h du matin tellement elle voulait pas lâcher le micro #StarAcademy — Anisha mérite ✨ (@AnaLeolia) November 26, 2022

TELLEMENT déçue. C’était un duo ça? On avait plutôt l’impression qu’Énola était la choriste de Nolwenn. Nolwenn a chanter presque toute la chanson, c’est tellement pas équilibré par rapport aux autres prestations.. #StarAcademy #StarAcademy2022 #StarAcademyLive pic.twitter.com/K4VqwPqPNc — Aurélie (votez 2 au 71500) (@Aurelielfbr) November 26, 2022

Lâche le micro Nolwenn. 😭 — Francesca Antoniotti (@Francesca_Cheka) November 26, 2022