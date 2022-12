Pierre-Yves Jeholet: "L'important soutien public financier à la RTBF ne peut pas asphyxier la presse écrite"

"Quand on examine ce texte en profondeur, on constate que, loin d’être accessoire comme elle devrait l’être, cette offre de presse écrite fait partie intégrante des activités de la RTBF", confie Bernard Marchant, CEO de Rossel, à l'Echo. "Si la RTBF persiste dans cette pratique de presse écrite gratuite en ligne, il y a une vraie menace sur la viabilité de nos entreprises, et donc sur le pluralisme des médias", commente également François le Hodey, CEO d'IPM.

Veut-on la mort de la presse quotidienne ?

Pour Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'aide apportée à la RTBF ne peut pas asphyxier la presse écrite. "Le soutien public important à la RTBF ne peut avoir pour conséquence l’asphyxie progressive de la presse écrite en permettant l’accès sans limite à de l’information écrite gratuite concurrençant des médias privés qui ne vivent principalement qu’au travers de recettes propres", a-t-il tweeté. "Le #luralisme de la presse est un des signes d’une démocratie en bonne santé. Je serai particulièrement vigilant à trouver un juste équilibre tenant compte des moyens de chacun et de l’évolution sans précédent du monde des médias et de la manière de consommer l’information".

Le #pluralisme de la presse est un des signes d’une démocratie en bonne santé. Je serai particulièrement vigilant à trouver un juste équilibre tenant compte des moyens de chacun et de l’évolution sans précédent du monde des #médias et de la manière de consommer l’information. — Pierre-Yves Jeholet (@PYJeholet) December 6, 2022

Pour Christophe Magdalijns (DéFi), il faut limiter l'information de fond publiée gratuitement sur la toile.