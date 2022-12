Pour sa dernière épreuve, Cyril Lignac demande aux candidats de “transformer la tente du Meilleur Pâtissier en Galerie des Glaces”. En deux heures, ils devront réaliser minimum deux gâteaux qui s’emboîtent avec un beau glaçage. Nils se lance dans la préparation d’une lune et une planète autour de la ganache et des noisettes. Manon part sur une étoile aux différents citrons et à la fraise. Benjamin, lui, associe framboise et pistache pour créer un nœud papillon.

Malgré quelques faux pas, tous s’en tirent avec les salutations du jury. C’est toutefois Manon qui remporte l’épreuve.

”Je vous le dis pour la dernière fois : Lisez bien la recette !”, lance ensuite Mercotte avant que les finalistes se frottent à son épreuve technique. Pour la der des ders, la blogueuse culinaire leur a demandé de réaliser un chandelier inversé. Suspendu, ce dernier comprend trois étages et trois techniques de décoration. L’épreuve est à nouveau remportée par Manon, bonne élève de cette finale.

“C’est un gros câlin”

La finale se termine par l’épreuve créative, une dernière expérience derrière les fourneaux du Meilleur Pâtissier pour Manon, Benjamin et Nils. Chacun va devoir réaliser le gâteau de son bal de rêve avec une scénographie qui va donner au jury l’envie de danser. Manon s’inspire de Cendrillon, sa princesse Disney préférée, et prépare un gâteau en forme de carrosse à la vanille et à la noix de Macadamia. Nils rend hommage au grand bal des fiertés avec un gâteau aux couleurs du drapeau LGBT. Benjamin fait, de son côté, voyager les téléspectateurs à Venise avec des gâteaux sur le thème du carnaval vénitien.

”C’est comme les vacances qui se terminent”, lance, à la fin de l’épreuve, le Toulousain qui dans quelques minutes fera goûter, comme ses camarades, son gâteau à Cyril Lignac et Mercotte mais également à Pierre Hermé, chef invité de la finale élu meilleur pâtissier au monde en 2016.

Tous ont régalé les papilles du jury. “C’est un gâteau plein de gourmandise. C’est un gros câlin”, déclare Cyril Lignac au sujet de la réalisation de Manon.

Avec trois épreuves réussies et un parcours remarquable marqué par un record de tabliers reçus en une saison – six au total -, Manon remporte cette onzième saison. “C’est une émotion de dingue, un aboutissement de plein de trucs, plein de gâteaux, plein de galères”, déclare la benjamine du concours qui a reçu son trophée des mains de Maud, jeune gagnante de la saison dernière.