Les grandes dames du petit écran français

Premières émissions de variété

À commencer par Maritie Carpentier, à l'initiative d'émissions de variétés. Pour la première fois, elle parvient à réunir les plus grands noms de la scène musicale francophone, de Joe Dassin, à Gainsbourg, en passant par Sylvie Vartan, sur un plateau télé. Les moyens sont illimités. Maritie Carpentier met tout en œuvre pour réaliser les folies des artistes. Son travail est même récompensé par un Emmy Award à l'étranger. Trente ans plus tard, Daniela Lumbroso, confie dans le documentaire de France 3, s'être beaucoup inspirée de l'univers de Marie Carpentier pour créer Viens je t'emmène, présenté par Laury Thilleman.

Jacqueline Joubert, toute première star du petit écran, est, quant à elle, à l'origine des talk-shows. C'est elle qui imagine Récré A2, permettant à une autre jeune femme, Dorothée, de changer à tout jamais l'avenir de la télévision en créant un véritable empire pour les émissions jeunesse.

Après Denise Glaser, Mireille Dumas, l’émission de France 3 s’intéresse aussi au parcours de Danièle Gilbert, reine du direct, qui confie, des années plus tard, qu’elle adorait les imprévus. C’est elle qui donnera sa chance aux frères Bogdanov mais aussi à Jean-Jacques Goldman qui, à l’époque, faisait partie d’un groupe, ou encore Renaud, qui a fait sa première télé grâce au flair de Danièle Gilbert.

Les télécrochets

Cinquante ans avant Nouvelle Star ou The Voice, Aimée Mortimer, l'une des premières à avoir interviewé Johnny Hallyday, rend célèbre un autre genre : le télécrochet. Outre le divertissement, le film s'intéresse encore aux programmes politiques et d'information où, après des années de domination masculine, Christine Ockrent accède enfin à la présentation du Journal de 20h. Tandis que Michèle Cotta et Anne Sinclair deviennent deux des plus grandes intervieweuses politiques.