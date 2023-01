Qui étaient vraiment les pirates ? Enquête autour du naufrage du Speaker, célèbre bateau échoué en 1702

Diffusé ce dimanche après-midi sur La Une, La vraie histoire des pirates, un documentaire de Stéphane Bégoin, s’intéresse au Speaker, un bateau reposant depuis le 7 janvier 1702 à quatre mètres de profondeur sur la barrière de corail au large de la côte Est de l’île Maurice. Est alors suivi le travail d’investigation de l’archéologue Jean Soulat, du laboratoire LandArc, et d’une équipe pluridisciplinaire de chercheurs. Leur objectif ? En savoir davantage sur le naufrage de ce célèbre bateau pirate et comprendre comment fonctionnaient ses occupants une fois sur terre. Après une plongée dans les eaux mauriciennes autour des vestiges du bateau, le chercheur se rend à Madagascar et plus précisément sur l’île Sainte-Marie, un refuge pour tous les pirates.

John bowen, le capitaine du Speaker

Parmi ceux qui ont séjourné sur l’île malgache, on retrouve John Bowen, capitaine du Speaker réputé pour avoir été un homme sans scrupule et un marchand d’esclaves. Né aux Bermudes vers 1660, John Bowen s’empare du navire anglais à la mort du capitaine George Booth et mène ensuite plusieurs expéditions lucratives, rejoignant après chacune d’entre elles, son repaire établi sur l’île Sainte-Marie.

L’animation au service du documentaire

Afin de rendre le documentaire plus vivant, Stéphane Bégoin y a intégré des images animées. Une particularité qui favorise notre plongée dans la vie de ceux que l’on surnomme souvent les “hors-la-loi des mers”. “La première difficulté a été d’illustrer les découvertes des archéologues, de donner à voir les éléments qu’ils mettaient au jour dans un cadre réaliste. Pour ces séquences, nous avons choisi de travailler en animation 2D à partir des dessins d’un jeune artiste, Antoni Carné, explique Stéphane Bégoin dans un communiqué. Antoni a apporté sa touche personnelle tout en respectant les scénarios élaborés avec les chercheurs. Il fallait montrer la 'véritable histoire des pirates' sans céder aux images que nous avions tous en tête mais en gardant une certaine créativité. Les dessins d’Antoni apportent une touche poétique et colorée aux hypothèses de nos scientifiques.”

Le réalisateur a également travaillé aux côtés du créateur de Skull and Bones, un jeu vidéo d’Ubisoft dont l’univers est inspiré de la piraterie dans l’océan Indien. “Les images du jeu possèdent de véritables qualités cinématographiques et le travail réalisé sur les visuels et les bateaux apporte une grande dramaturgie, explique Stéphane Bégoin. Les différents décors et ambiances lumineuses ont cette capacité de nous immerger totalement dans l’univers de la piraterie. Utiliser ces images nous a permis, entre autres choses, d’illustrer l’un des incontournables moments de la piraterie, les batailles maritimes.”