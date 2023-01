Triche dans les "12 coups de midi"? Les spectateurs s’indignent après une réponse refusée par Jean-Luc Reichmann

Polémique dans les “12 coups de midi”. Dans l’émission de ce lundi 2 janvier, Stéphane, le maître de midi actuel a encore une fois gagné la partie face à ses adversaires. Dans la course depuis le 20 août dernier, le candidat est le 5e plus grand maître de midi et a déjà récolté une cagnotte de 533 443 euros.