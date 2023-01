“The Dancer”: l'émission événement de la RTBF a-t-elle réussi son pari ? Les larmes de Sara De Paduwa !

L’émission est même au-dessus des moyennes 4 ans et plus de la saison 10 de The Voice (23,7 % PDM et 279 324 téléspectateurs) et Jeunes Adultes (24,9 % PDM) !

À cela s’ajoutent 7 210 visions sur Auvio, dont 4 152 visiteurs uniques. Et sur les réseaux sociaux, les retours sont également significatifs avec 159 634 vidéos vues sur Instagram, 3 552 vues sur TikTok et 6 271 likes sur Facebook.

Le pari était risqué parce que même si la danse est la seconde activité la plus pratiquée en Belgique après le football, à la télévision, elle n’est pas forcément synonyme de succès d’audience. Certes, Danse avec les stars fait des étincelles sur TF1 depuis des années mais le programme n’est pas du tout comparable. Dans le cas de The Dancer, ce ne sont pas des stars qui apprennent à danser, ce sont des danseurs qui viennent prouver leur talent. La dynamique est très différente.

La RTBF n'a pas lésiné sur les moyens

Pari risqué aussi au regard des moyens déployés pour The Dancer. C’est tout simplement, comme la RTBF le mentionne dans son communiqué, la plus grande compétition de danse jamais organisée en Belgique. Elle se déroule aussi dans le plus grand des studios disponible chez nous : 1 400 mètres carrés. Le tout agrémenté d’un miroir sans tain dissimulant un public de 650 personnes.

Contactée, la RTBF se félicite de cette performance qui augure du meilleur pour la suite du programme.

Prochain rendez-vous pour découvrir d’autres candidats : le mardi 17 janvier à 20 h 20, toujours sur La Une.

Les larmes de Sara de Paduwa (VIDEO)

Un premier numéro où les larmes (d'émotion) ont déjà coulé : regardez l'animatrice du show, Sara de Paduwa, ainsi que les coaches Aurel Zola, Laurien Decibel et Agustin Galiana émus aux larmes après la prestation de Sabrina...