Elle a déjà battu certains records de l’émission comme notamment celui du plus grand nombre de clochettes (son qui retentit quand l’adversaire de Manon ne sait plus la rejoindre lors de la même chanson) successives.

Supportrice du LOSC, Manon a déjà gagné 254.000 euros en 31 victoires. Si elle remporte la somme de 20.000 euros (gain maximum de l’émission) lors de la première émission diffusée ce mardi soir, elle pourra dépasser 4 personnes et faire un bond de la 13ème à la 9ème place. Elle dépasserait ainsi Natasha avec 264 000 € et 34 victoires, Manon avec 270 000 € de gains et 40 victoires et Maureen (Saint-Tropez, 83) avec 274 000 €.

Pour être la meilleure des maestros, Manon a encore un bon bout de chemin à faire. Elle est encore loin du trio de tête composé de Margaux (530.000 euros en 59 victoires), Caroline (416.000 euros en 56 victoires) et Kevin (410.000 euros en 43 victoires).

Lorsqu’elle a dépassé le cap des 200.000 euros, Manon était très émue. “C’est trop d’émotion”, a-t-elle glissé, en larmes, à Nagui. “Moi aussi je suis ému”, répondait ce dernier. “Vous êtes 16e meilleur maestro. Vous avez dépassé Arcène, Micka, Alessandra. Et ce n’est pas fini. Vous avez franchi un plafond de verre et il y en a d’autres à franchir. Celui des 300, des 400, des 500.000 euros et devenir la meilleure des maestros. En tout cas c’est bien barré à ce rythme-là”.