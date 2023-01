D'après l'animateur, il y avait beaucoup mieux à faire de cet argent. "Vous vous rendez compte, 4 milliards ? On pourrait en faire des choses avec cet argent ! On pourrait aider les hôpitaux, augmenter les salaires, on pourrait mieux équiper les policiers, on pourrait également augmenter les enseignants ! Et tout ça c'est sans compter les pubs qui sont diffusées sur les antennes ! Vous vous rendez-compte de tout cet argent, alors qu'ils ne font même pas leur travail. Allez, privatisez-moi tout ça!", a-t-il lancé.

Cyril Hanouna sur l'audiovisuel public : "On donne près de 4 milliards d'euros par an à France télévisions et Radio France. On pourrait refaire des hôpitaux ou acheter des autos pour la police avec tout cet argent... Privatisez-moi ça !" pic.twitter.com/rnWX6l7dJp — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) January 16, 2023

Les internautes le recadrent

A noter que cette sortie du présentateur n'est pas passée inaperçue et a été largement commentée sur les réseaux sociaux. Certains se sont d'ailleurs offusqués. "Tu viens attaquer le service public audiovisuel qui a financé le début de ta carrière et finance la culture", a ainsi réagi un internaute. Un autre ajoute: "En réalité, l'animateur de Bolloré ne digère pas les dernières critiques de la ministre de la culture Rima Abdul Malak contre TPMP dans Le Monde".

Bref, une nouvelle fois, Cyril Hanouna n'a pas fait l'unanimité.