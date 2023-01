Censuré après une chronique sur Cyril Hanouna, l’humoriste Pierre-Emmanuel Barré quitte France 5

Contacté par Le Parisien, il s'en était expliqué: "Je ne serai pas en plateau. Ni ce soir ni les suivants. On m’a demandé d’enlever trop de choses dans ma chronique pour que ce soit acceptable de mon côté et France Télévisions ne souhaite donc pas qu’elle soit diffusée". "Ce n’est pas possible pour moi de travailler pour eux et pour eux de travailler avec moi. Un petit air de déjà-vu", a ajouté l'humoriste.

La productrice de l’émission "C l’hebdo", présentée par Ali Baddou, a précisé au Parisien que l’humour trash du chroniqueur ne faisait pas l’unanimité au sein de la chaîne France 5: “Je ne remets pas en cause son talent. Il n’en manque pas et c’est pour cette raison que l’on a pensé à lui. Mais il y a un désaccord de ton entre ses chroniques et celui qu’on a construit dans notre émission. On tente régulièrement des choses. Ce rendez-vous n’a pas pris, c’est dommage.”

Sa dernière chronique sur Cyril Hanouna (à revoir ci-dessous) a-t-elle été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? D'après les informations du Parisien, elle a fait grincer beaucoup de dents au sein du média public.

Retour de @Sale_Con sur la polémique du financement de l'audiovisuel public.



Vous y apprendrez notamment comment il a loupé (de peu 🦷) l'oral pour devenir chroniqueur chez Hanouna... pic.twitter.com/nZRPd1dLoI — Olivier Desbiey 🏄 (@olyvyer) January 23, 2023

Il faut dire que dans cette chronique du 21 janvier (qui sera donc sa dernière), Pierre-Emmanuel Barré n'y est pas allé de main morte à l'encontre du présentateur de "Touche pas à mon poste", le mimant notamment prendre de la cocaïne.

Cyril Hanouna avait d'ailleurs lui-même réagi, qualifiant Pierre-Emmanuel Barré de "boloss", de "gugusse" et de "guignol qui a fait un sketch nullissime". "J’ai vu un sketch sur France 5 d’une nullité d’un mec qui s’appelle Sale con [en référence au nom du compte Twitter de Pierre-Emmanuel Barré, NDLR], il porte bien son nom", avait déclaré l'animateur.

Lundi dernier, "Vu", le zapping de France Télévisions, n'avait exceptionnellement pas été diffusé comme c'est le cas chaque jour dans "C à vous". France 5 avait évoqué un "problème technique". Mais du côté de l'entourage de Pierre-Emmanuel Barré, dont les sketches étaient souvent repris dans cette séquence "Vu", on reste sceptique face à cette explication de la chaîne....