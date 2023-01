L’homme de 59 ans ne sera pas triste longtemps, car à l’image de son chien, “il a été joyeux jusqu’au bout. Un compagnon des bons comme des mauvais moments. Je suis triste mais je vais faire comme lui, être joyeux jusqu’au bout parce que la vie est belle.”

Suite à cette publication émouvante, plusieurs célébrités ont souhaité apporter leur réconfort à Laurent Ruquier. “Petit Neuneu petite créature toute en douceur et bonds de joie..ivre de gaieté et d’amour… Nous le pleurons”, réagit Arielle Dombasle. “Oh je suis désolée mon Laurent, vraiment”, écrit Karine le Marchand.