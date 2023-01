Date de lancement, nouvelles règles, aventuriers, destination : Tout savoir sur “Koh-Lanta : Le feu sacré”

À nouveau tournée aux Philippines, cette 24e saison de Koh-Lanta se déroulera sur la péninsule de Caramoan, lieu où Koh-Lanta avait été tourné en 2008. Pendant 40 jours, vingt nouveaux aventuriers tenteront de faire leurs preuves en milieu hostile. Dix hommes et dix femmes, parité maintenue chaque saison dans Koh-Lanta.

Contrairement aux années précédentes, les profils des candidats choisis seront moins sportifs. Ainsi, à côté de Julie, une footballeuse professionnelle ayant participé à la Coupe du Monde 2019, Anne-Sophie, un professeur de Zumba, et Nicolas, un maître-nageur, on retrouve Esteban, un vendeur et démonstrateur pratiquant l’hypnose, Quentin, un charpentier, Clémence une raccordeuse en fibre optique, Alexandre, un responsable logistique, Christine, une éducatrice pour chiens, Gilles, un agriculteur, Benjamin, un marin, Célia, une assistante familiale, Martin, un fromager, Tania, une diététicienne, Frédéric, un directeur commercial, Laura, une photographe aquatique, Grâce, technicienne en plasturgie, ou encore Rudy, un conducteur de métro.

Cette saison, les téléspectateurs pourront également suivre le parcours de trois Belges : Élodie Migeal, responsable en marketing dans le domaine des jeux de société, Emin Luka, COO de Brussels Expo, et Helena Roosen, kinésithérapeute et chroniqueuse dans le 6/8 de La Une.

Le retour de la stratégie

Comme l’intitulé de cette saison l’indique, un fameux “feu sacré” viendra pimenter l’aventure des candidats aux Philippines. Celui-ci se trouve dans “un talisman en pierre de lave construit au pied du volcan Mayon”, indique Julien Magne, Directeur des Programmes chez Adventure Line Productions. Son pouvoir ? “Permettre à un aventurier de conserver sa place dans l’aventure.”

Le talisman sera remporté par un aventurier lors du premier jeu individuel et sera remis en jeu à chaque jeu de confort. Le premier détenteur du talisman peut décider de le garder ou de la transmettre à l’un de ses coéquipiers si sa tribu remporte le jeu de confort. Si elle perd et se retrouve au conseil, l’aventurier qui possède le talisman devra le transmettre à l’aventurier de son choix de la tribu adverse. Il pourra également se rendre sur le camp adverse en amont pour prendre la température et peut-être interférer dans les stratégies de ses adversaires. “Cela donne des stratégies perturbées, à plusieurs coups”, explique Julien Magne. “Avec le feu sacré, il y aura de vraies passerelles entre les tribus.”

Mais Koh-Lanta : Le Feu sacré, c’est également de “nouveaux jeux” qui viennent se greffer aux plus anciens et des “récompenses qui vont faire rêver”, ajoute le directeur des programmes.

”Les aventuriers se sont pris au jeu”, explique Denis Brogniart, présentateur de l’émission qui ajoute que “les aventuriers n’ont jamais ou rarement autant joué avec les règles qui ont été proposées.”