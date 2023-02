Leonardo DiCaprio : Comment l'acteur a réussi à casser l'image que lui avait collé "Titanic"

Après le succès de Titanic, l’acteur, qui à seulement 16 ans avait déjà plusieurs publicités et trois séries à son actif, pouvait se permettre d’exiger vingt millions de dollars par film.

Fin des années 90, Leonardo DiCaprio fait part de son envie de travailler avec les plus grands réalisateurs. “Je veux jouer dans des films qui défient le temps. Je veux que les gens puissent revoir mes films des années plus tard et se dire qu’ils sont encore pertinents. C’est pour ça que j’ai envie de travailler avec les meilleurs”, explique-t-il dans une interview.

Sa rencontre avec Martin Scorsese est déterminante. Le cinéaste lui offre un rôle dans Aviator en 2004. L’acteur dira souvent qu’il a commencé à sentir qu’il était un véritable artiste à partir du moment où il a travaillé avec Martin Scorsese. De leur côté, les critiques diront que le réalisateur a fait du beau Léo un homme.

Petit à petit, il commence à s’éloigner de son image dans Titanic et se frotte au style de rôles que l’on retrouvera tout au long de sa carrière, ceux d’hommes profonds qui comportent des fêlures. Que ce soit dans Blood Diamond ou encore Gatsby, le magnifique, Leonardo DiCaprio endosse ses rôles comme une seconde peau.

La consécration

Après la sortie du Loup de Wall Street, en 2013, les critiques sont unanimes, Leonardo DiCaprio devrait recevoir l’Oscar. Un trophée qu’il aurait déjà dû obtenir suite à sa performance remarquée dans Gilbert Grape, vingt ans plus tôt. Mais l’Académie des Oscars semble le bouder. Il faudra attendre la sortie de The Revenant en 2015, film d’Alejandro Gonzalez Inarritu dans lequel il incarne un trappeur, pour se voir décerner la récompense suprême. “Je suis très reconnaissant”, déclare l’acteur dont le tournage, déroulé dans des conditions climatiques très difficiles, lui aura valu plusieurs engelures et blessures. S’ensuivront les succès d’Once Upon a Time… in Hollywood, film de Quentin Tarantino dans lequel il donne la réplique à Brad Pitt et Don’t Look Up sur Netflix.

Très impliqué dans la lutte contre le réchauffement climatique, Leonardo DiCaprio est aujourd’hui l’une des plus grandes stars internationales pesant plus de 200 millions de dollars et l’un des célibataires les plus convoités de la planète. Bien qu’il n’a jamais aimé cette réplique, il peut aujourd’hui dire, comme son personnage de Jack Dawson, qu’il est “le roi du monde”, et ce, même avec “seulement” une petite trentaine de films dans sa filmographie.