"Était-ce votre dernière pour une matinale radio RTBF?" : sur La Première, Christophe Bourdon se moque de "C'est vous qui le disez"

"Chaque matin, 'C'est vous qui le disez' (Sic) vous donne la parole avec Virgil Detaele", lance-t-il d'une voix moqueuse pendant le générique de l'émission diffusée sur Vivacité, qui a récemment fait l'objet de critiques internes venant du syndicat CGSP pour la qualité de ses débats après qu'une auditrice a déclaré qu'elle était en faveur du retour de la peine de mort, notamment pour les toxicomanes.

Dans la suite de sa chronique, Christophe Bourdon décrit un faux déroulé de l'émission. "Premier débat. A Thorembais Saint-Trond, un retraité a lancé un appel sur Facebook, relayé par nos confrères de Ouest info, car il cherchait un petit chaton pour combler sa solitude. Mais à peine a-t-il recueilli Patapouf qu'il l'a étranglé", s'amuse-t-il. Ensuite, Christophe Bourdon revient sur les propos polémiques d'un professeur de l'Université de Liège qui avait déclaré : "Je m’en bats la queue au plafond jusqu’à production d’étincelles". Le faux présentateur demande notamment si les auditeurs sont capables, eux aussi, de toucher le plafond. Enfin, en dernier faux débat, Christophe Bourdon rebondit sur l'intervention de la CGSP de la RTBF qui trouve que "C'est vous qui le dites" doit être encadrée par des journalistes pour "ne pas laisser n'importe qui intervenir dans l'émission".

Christophe Bourdon se met ensuite en scène en faisant intervenir René, un (pseudo) auditeur néo-nazi qui se plaint de ne pas pouvoir tuer des chats ou qui trouve normal de pouvoir exprimer sa haine dans l'émission. "J'ai toujours pu dire ce que je voulais dans l'émission. Je vous en remercie parce que c'est autre chose que tous ces 'mer-dias' qui n'invitent que des experts corrompus du gouvernement", lui fait-il dire. Et d'enchaîner : "Je pense que tout le monde a le droit de tout dire sauf les noirs, les Arabes, les juifs et les femmes (...) Pouvoir exprimer ma haine dans votre émission me rend service. Donc, pour moi, vous remplissez totalement votre mission de service public".

Cette chronique, intitulée "Le Dard du Bourdon", risque de faire couler beaucoup d'encre du côté de Reyers. "Vous y avez été un peu fort", lui a d'ailleurs fait remarquer François Heureux, présentateur de Matin Première, qui semblait gêné tout en pouffant. "Est-ce que c'était votre dernière chronique dans une matinale radio RTBF ? On verra", interroge le présentateur de l'émission avant de conclure.