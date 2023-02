"Ouvrir mon quotidien numérique", c’est reparti

L'opération existe en version papier depuis 2002 dans les écoles d'enseignement fondamental (5e et 6e primaires) et depuis 2006 dans les établissements secondaires de tous niveaux. "Les jeunes évoluant aujourd'hui dans un environnement de plus en plus numérique, il était devenu nécessaire de leur offrir ces accès aux sites de presse quotidienne afin de leur permettre de mieux décoder les contenus d'information en ligne. En effet, même si les médias papier ont encore tout leur sens, ces supports d'information sont sans doute plus éloignés de leur quotidien devenu très virtuel", explique LaPresse.be dans un communiqué. En 2022, 7 476 jeunes avaient participé à l'opération.

--> Les inscriptions, via le formulaire en ligne sur le site de LaPresse.be, sont ouvertes jusqu’au 10 mars.