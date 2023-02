Christophe Hondelatte tacle France 2 et Léa Salamé : “On ne peut pas recevoir un tueur en série et en faire une vedette”

Ce lundi, Christophe Hondelatte a tweeté son étonnement de voir cette personnalité disposer d’une telle fenêtre médiatique : “Moi, j’ai refusé de faire ça. On ne peut pas recevoir un tueur en série, et en faire une 'vedette'. Et savez-vous d’où je tiens cette morale ? De France 2, et de mon passage dans Faites enter l’accusé !”.

Dans les commentaires à son message, il ajoutait : “Je n’ai jamais reçu d’inculpés (on dit mis en examen) des condamnés, parfois, mais que je n’aurais pas laissé se faire passer pour des innocents”.

Charles Sobhraj, 78 ans, était emprisonné au Népal depuis 2003 pour le meurtre de deux touristes nord-américains. Il a été libéré en 2022 pour des raisons de santé.