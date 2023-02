Un “drame” : la RTBF réagit au décès de l’un de ses journalistes

Alain Dremière, journaliste de la RTBF, s’est donné la mort, ce mardi 14 février. L’homme de 44 ans a sauté du 10e étage du bâtiment abritant les locaux de la chaîne de télévision publique. “Face à ce drame, l’heure est à la tristesse et au recueillement, par respect de ce qu’il a été, de sa famille et de ses nombreux amis et nombreuses amies”, a communiqué la RTBF, ce mercredi matin.