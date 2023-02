Une chanteuse belge pourrait être la nouvelle directrice de la “Star Academy”

Prévu pour 2023, le retour du télécrochet sur TF1 devrait toutefois se faire sans Michael Goldman, fils de Jean-Jacques Goldman ayant occupé le poste de directeur de la Star Academy la saison dernière. Selon le magazine Closer, le président de My Major Company serait remplacé par une célèbre chanteuse belge qui n’est autre que… Lara Fabian. “La chanteuse était le premier choix de la production dès 2022 mais des obligations au Canada l’avaient empêchée de se libérer”, peut-on lire dans le média français.

Invitée au château de Dammarie-les-Lys la saison dernière pour donner une masterclass aux élèves, Lara Fabian avait marqué par sa capacité à coacher et à écouter les jeunes candidats. Il faut dire que l’interprète de Tout a de l’expérience en la matière. Directrice des saisons 6 et 7 de la version québécoise du télécrochet intitulée Star Academie, elle a également été jurée de The Voice, la plus belle voix sur TF1 et de La Voix sur TVA au Québec.