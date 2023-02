Denis Brogniart "désarçonné" par les nouveaux aventuriers de "Koh-Lanta": "J'ai rarement vu ça. Voire jamais..."

Le présentateur promet une saison où la stratégie est encore plus présente que lors des saisons précédentes.

Véritable valeur sûre du petit écran, Koh-Lanta sait comment surprendre encore et toujours, même après plus de 20 ans d’existence. Comme dans le jeu, tout est une question de stratégie. Pour créer le manque, l’émission revient ce mardi soir sur TF1, soit un an après sa dernière...