Élodie (Ittre), l’une des deux candidates belge de la saison 24 de Koh-Lanta: "Je suis un petit rayon de soleil"

Toujours à la recherche de nouveaux challenges, le jeu d’aventures de TF1 cochait toutes les cases pour la satisfaire. "L’émission véhicule des valeurs que j’ai toujours défendues dans ma vie, que ce soit dans les mouvements de jeunesse ou ailleurs."

Pétillante et enthousiaste, Élodie sait que son caractère peut être un atout sur le camp. "J’ai beaucoup de joie de vivre et je sais que je suis un petit rayon de soleil pour les gens qui me côtoient", indique-t-elle.

À côté de cela, la Brainoise d’origine a développé également de grandes capacités sportives. "Je fais douze heures d’entraînement par semaine en salle de musculation depuis cinq ans. Et puis j’ai aussi ce côté joueuse, voire stratège, et j’arrive à cerner les différents personnages autour de moi. Je pense que c’est une corde de plus à mon arc."

Lucide sur elle-même, Élodie sait qu’elle peut être parfois trop gentille. "Cela peut me jouer des tours. Je suis aussi très entière et donc très émotive. Je peux être très heureuse à 17h et une heure péter un câble parce que tout m’énerve. Je savais avant de partir que c’est le genre de chose qui pourrait me jouer des tours."

Quand elle a découvert que deux autres Belges figuraient parmi les vingt candidats, Élodie n’a pas éclaté de joie. "J’ai été très étonnée quand je l’ai appris et mon côté orgueilleux est ressorti. Les dernières saisons, il n’y avait pas de Belges et cette année, il faut qu’il y en ait trois ! (rires) Ce qui est comique, c’est qu’Helena n’habite pas loin de chez moi."

Lors du débarquement aux Philippines, Élodie avoue avoir été traversée par un mélange d’excitation et de stress, "comme quand on monte sur scène pour la première fois", avance cette passionnée de chant.

Cette 24e saison est placée sous le signe du Feu sacré, un talisman en pierre de lave qui permet de maîtriser son destin mais aussi de décider du destin d’un autre aventurier. "Le talisman permet à celui qui le possède de se rendre au conseil sur un autre camp et d’écouter tout ce qui se dit. Cela peut bousculer les stratégies", conclut celle que certains comparent à Julie, l’assistante dentaire de la saison 16, qui semblait vivre dans un conte de fée. "Mais ma candidate modèle, c’est Alexandra de la saison 21, Les 4 Terres. Elle a une personnalité loufoque mais elle a su briller sur les épreuves."

