”Touche pas à mon poste”: Laeticia Hallyday porte plainte contre l’émission de Cyril Hanouna

Les plaintes s’enchaînent contre Touche pas à mon poste. Après une amende record de 3,5 millions d’euros pour des injures lancées en direct par Cyril Hanouna au député LFI Louis Boyard en novembre dernier, C8 rencontre un nouveau coup dur. Le 30 janvier dernier, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs débattait des photos et vidéos partagées par Joy Hallyday sur Tik Tok. Très active sur le réseau social, la fille de Johnny et Laëticia âgée de 14 ans s’y affiche de façon plutôt osée. Un comportement qui choque Kelly Vedovelli, chroniqueuse de l’émission. “Pour moi c’est le summum de la vulgarité […]. Pour moi c’est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons”, dit-elle avant d’ajouter : “Que ce soit elle ou une autre adolescente, tu ne peux pas faire ça ! Parce que c’est la nouvelle génération, on a le droit d’être des 'tepus'? Non mais arrête.”