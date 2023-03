Koh-Lanta : pourquoi la production n’a-t-elle pas empêché les jaunes de manger le fruit du pandanus ?

Si Nicolas pensait se régaler et avoir mis la main sur un fruit de l’arbre à pin, il s’agissait en réalité d’un fruit du pandanus. Ce dernier est rarement consommé car il peut irriter les lèvres et la langue. Une amère expérience que Quentin a très vite découverte. “Ça me gratte la gorge, j’ai l’impression d’avoir pris une petite cuillère de poivre et de l’avoir avalée comme ça”, avait-il expliqué, avant d'être victime d’une belle intoxication alimentaire, tout comme certains autres candidats.

À lire aussi

Le passage en question a vivement fait réagir sur Twitter. Les internautes se sont demandé pourquoi la production n’était pas intervenue, alors même que Quentin avait mangé le fruit face caméra. Ils ont ainsi accusé la production d'avoir voulu obtenir une meilleure séquence et de chercher le buzz. Face à la polémique, Julien Magne, directeur des programmes chez Adventure Line Production (ALP), a tenu à réagir. “Une fois que l’aventure commence, on fait appel au bon sens des candidats. En France, quand vous vous baladez en forêt, vous n’allez pas croquer dans un champignon au hasard. Sur Koh-Lanta, c’est pareil. Ce sont des aventuriers, des Robinson Crusoé, on ne leur fait pas un catalogue de tout ce qui ce mange ou ne se mange pas sur l’île”, a-t-il expliqué à Pure Medias.

Le directeur a ensuite tenu à rester rassurant en affirmant qu’il ne serait néanmoins jamais question de laisser un candidat se mettre gravement en danger. “Les aventuriers sont encadrés par une équipe de tournage toute la journée. Si jamais un aventurier portait à sa bouche un aliment toxique et dangereux, évidemment l’équipe de tournage interviendrait. Dans ces cas-là, les caméramans ont l’autorisation d’intervenir. Il est impensable de laisser un aventurier mettre son intégrité en danger”, a-t-il affirmé.