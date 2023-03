Mcfly, de son côté, poste un message expliquant "la course aux vidéos hyper produites (...)" qui est épuisante pour les deux amis. Il explique donc la nécessité de "prendre du recul, se re-inventer et retrouver le plaisir pur de créer du contenu entre amis plus simplement".

Carlito, quant à lui, poste un message nettement plus sombre. Malgré la joie d'avoir un troisième enfant, le Youtubeur est en effet en proie à un burnout et s'explique : "Je déconnecte de partout car il y a des priorités vous vous en doutez".

Face à la tristesse de ses fans, Carlito rassure : "Là ça déconne plus mais ça déconnera bientôt à nouveau de la plus libre des manières".

On ne peut que lui souhaiter un bon rétablissement.