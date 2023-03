"Top Chef" est de retour, avec un rôle totalement inédit pour Hélène Darroze

Même quand on s’appelle Top Chef et qu’on est une émission qui fait appel à l’estomac des téléspectateurs, rester dans le coup pendant 14 saisons est un sacré défi. Et pourtant, le programme culinaire présenté par Stéphane Rotenberg ne semble pas prendre une ride. Comme le bon vin, il semble même s’être bonifié avec le temps. Le secret ? Se renouveler tout le temps, sans cesse. Mais cela tout en gardant l’ADN de l’émission.