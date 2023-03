Et l’été prochain verra également quelques modifications, comme l’a expliqué Alexia Laroche-Joubert, productrice de l’émission, à nos confrères de Télépro. En effet, Mégagaf, personnage interprété par Vincent Lagaf', quittera le célèbre Fort après trois saisons. “Il avait une super épreuve, mais compliquée à faire parce que cela dépendait énormément des marées et de l’état de la mer. Or, cela demandait un gros investissement car c’était beaucoup de technique et de technologie et, en fin de compte, nous avons convenu d’arrêter son personnage”.

À lire aussi

La productrice de Koh Lanta a également confirmé le retour des Atouts du Père Fouras. “On a envie de réitérer cela, parce que ça permet aussi de surprendre les participants et les téléspectateurs”.