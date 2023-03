Le royaume de Belgique célébrera en 2030 ses 200 ans d’existence. Mais tout le monde ne se réjouit pas de cet anniversaire. En Flandre, plus particulièrement, les nationalistes rêvent de confédéralisme, certains imaginent même la création d’une république de Flandre. A leurs yeux, l’émancipation du mouvement flamand doit être totale.

Mais comment est né ce « mouvement flamand », comment a-t-il traversé les siècles ou les décennies ? Se pencher sur la question, c’est oser évoquer des tabous, comprendre les déchirures politiques, interpréter certains symboles et observer des revendications linguistiques se muer en programmes socio-économiques.

« Parlons d’Histoire » se penche sur la Flandre et sur le Vlaamse Beweging en compagnie de Herman Van Goethem (recteur de l’Université d’Anvers et historien), Chantal Kesteloot (docteure en Histoire contemporaine et membre du Cegesoma – Les Archives de l’État) et Jan Peumans (ancien président du Parlement flamand et ancien sénateur N-VA).