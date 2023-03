"Les Piliers de Comptoir" débarquent sur LN24 : "Les politiques doivent sortir de leur bulle"

Le journaliste Martin Buxant a réuni un casting inédit : Jacqueline Galant, députée wallonne du MR qui n'hésite jamais à dire ce qu'elle pense, François Gemenne, le chercheur politologue liégeois qui n’a pas sa langue en poche, Theo Francken (N-VA) et ses idées tranchées, et Marie Thibaut de Maisières, porte-parole de la clivante ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt. Au menu : les sujets d’actu. Même ceux qui fâchent.

François Gemenne, politologue et chercheur spécialiste du climat et professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, ne cache pas son enthousiasme de participer à cette émission. "On va pouvoir boire à la télévision !, lance-t-il. J’ai en mémoire de bons moments chez Michel Polac ou Frédéric Taddéi. Plus sérieusement, le casting est prometteur avec deux voix féminines."

Dans ce carré que la chaîne espère d’as, il est quand même le seul non politique de la bande. "Le débat est essentiel à la démocratie mais il ne doit pas être confisqué par les politiques. Sinon c’est de l’entre-soi et ils et elles finissent par vivre dans une bulle."

"Tout ou presque m'oppose à Theo Francken. C'est un nationaliste flamand, moi un universaliste wallon"

François Gemenne est un observateur invétéré de la politique. Il a même été brièvement au cabinet du ministre Ecolo de la Mobilité et de l’Energie entre autres, José Daras ("il y a plus de 20 ans et sans jamais avoir une carte de parti", dit-il). Il s’est déjà régulièrement frotté voire frité avec Theo Francken sur le plateau de LN24. Tout ou presque les oppose. "C’est un nationaliste flamand et moi un universaliste wallon. Néanmoins, on peut se parler, discuter, voir s’haranguer. Je ne pense pas l’avoir convaincu même s’il a sans doute ouvert les yeux sur certaines réalités wallonnes."

Thématique numéro un il y a trois ans, le climat et son futur semblent avoir été relégués au second plan après la crise du Covid et la guerre en Ukraine. "Pas d’accord. Aujourd’hui, le sujet du climat a intégré tous les pans de la société. A l’instar de l’économie ou de la santé."

François Gemenne est dans les starting blocks. Prêt pour dimanche ("merci à mon épouse de me permettre cette récréation dominicale"). La boisson de prédilection de ce pilier de comptoir télévisuel ? Le champagne…