Julien Lepers explique ses propos polémiques sur Pierre Palmade sur le plateau de TPMP: "On ne nous dit pas tout, ce n'est pas à nous de juger"

Hier soir, Cyril Hanouna a reçu l'ancien animateur de "Question pour un champion" sur le plateau de "Touche Pas À Mon Poste". Questionné sur ses propos polémiques, Julien Lepers a réagi. Il tente dans un premier temps de préserver Pierre Palmade: "Je n'aime pas qu'on tire sur les gens à terre. Il n'est déjà pas bien Pierre en ce moment." Avant de parler des victimes: "Je n'oublie pas les victimes, le petit bébé de 40 minutes et tous ceux qui souffrent en ce moment à l'hôpital, évidemment qu'on n'oublie pas ça, c'est indéfendable", commente-t-il.

L'ancien animateur de télévision demande à Cyril Hanouna s'il connaît la "règle des 3L", avant de l'expliquer. "Dans le métier, tu lèches, tu lâches et tu lynches." L'homme de 73 ans dit ne pas connaître le dossier et appelle une certaine retenue. "Je suis certain qu'on ne nous dit pas tout, donc ce n'est pas à nous de juger. Il y a des magistrats, des policiers pour ça."

"Ça suffit ! Si on pouvait moins en parler, ça serait peut-être un peu mieux", conclut-il.