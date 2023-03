Mais ce retrait du JT ne signifiait pas pour autant la fin de son aventure chez RTL. Mercredi, la présentatrice a en effet annoncé qu'elle serait à la tête d'une toute nouvelle émission, intitulée "Notre Nature: la Belgique sauvage".

"Salima Belabbas nous emmène découvrir la Belgique dans toute sa splendeur avec des images et des histoires inédites, qui vont à coup sûr vous pousser dehors, chaussures de randonnée aux pieds", indique RTL dans un communiqué. le communiqué de RTL. "Du plus profond de la terre jusqu’aux confins du ciel. Des landes pourpres aux sombres forêts. Sous l’eau ou sur terre. Proies et prédateurs. Vivant seul ou par milliers. Un merveilleux monde sauvage se cache dans chaque recoin de notre pays. Aujourd’hui, le moment est venu de le découvrir."

Le programme, qui sera diffusé dès le 26 mars, fera également intervenir la journaliste nature Virgine Hess, ainsi que la chanteuse Typh Barrow, qui prêtera son joli timbre à la voix-off de l'émission.

Salima Belabbas a officialisé la nouvelle sur son compte Instagram. Dans une publication où on la voit poser en pleine nature, elle confie: "Nouveau projet. Hâte de vous faire découvrir ça (avec nos fabuleuses invitées)."