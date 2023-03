Élodie, amère après son élimination : “Mon Koh-Lanta est un échec”

Avez-vous le sentiment de n’avoir finalement jamais commencé votre Koh-Lanta ?

”Clairement. Je me sentais en forme dans l’aventure. Je supportais la faim. Tout allait bien. Je chantais tous les jours autour du feu. Mais, ces trois boules noires pêchées m’ont miné le moral parce que ce que je recherchais avant tout dans Koh-Lanta, c’était de faire ces épreuves. En n’y participant pas, je n’ai pas eu l’impression d’avoir pu aller au bout de moi-même et de m’être dépassée physiquement. C’est comme si j’étais restée sur le banc de touche pendant un match de foot. J’essaye d’être optimiste mais clairement, ce n’est pas l’aventure que j’avais espérée. Mon Koh-Lanta est raté. C’est un échec dont je me souviendrai toute ma vie. Maintenant, je vais devoir remonter la penser et me trouver d’autres objectifs à atteindre.”

Lors des deux derniers conseils, Martin a mis en évidence votre négativité et Héléna votre manque de confiance en vous. Comment avez-vous accueilli ces remarques ?

”J’aimerais juste dire à Martin qu’il se mette un moment à ma place… J’assume avoir été négative mais il faut comprendre que cette malchance et la faim font que mes émotions étaient décuplées. J’étais hyper sensible et émotive. Lui aussi aurait été dégoûté. D’autant plus qu’il était le premier à râler sur le camp ! En ce qui concerne Héléna, j’ai envie de dire la même chose, même si j’ai trouvé son discours très fair-play. Elle n’aurait pas apprécié ne pas participer aux épreuves alors que, comme moi, elle était venue pour ça. On ne peut pas partir avec une confiance en soi dans cette situation-là. Mais, elle a raison. Je n’ai pas vécu le Koh-Lanta de mes rêves. J’ai perdu confiance en moi au fur et à mesure.”

Pensez-vous avoir attiré l’attention, la semaine dernière, sur vous lorsque vous avez fait savoir que vous étiez persuadée que tout le monde allait voter contre vous au prochain conseil ?

”Je pense leur avoir tendu la perche, oui. Quand j’étais sur le camp, tout le monde se taisait et quand je m’éloignais, je les voyais parler. À ce moment-là, je n’étais plus du tout dans la stratégie alors que j’étais intégrée dans toutes les conversations auparavant. Héléna, par exemple, ne me parlait plus du tout. Mais, au final, je remercie ceux qui, comme Martin, ont voté contre moi à cause de cette spirale de négativité dans laquelle je m’étais mise. Ça m’a donné un coup de pied aux fesses.”

Avez-vous eu du mal à vous remettre dans le bain une fois de retour dans la vie “réelle” ?

”Ma thérapie, c’était de faire du sport. Je pense que je suis allée à la salle dès le lendemain de mon atterrissage. J’avais besoin de bouger. Sinon, j’ai repris ma vie comme je l’avais laissée. Même si ça ne va pas dans ma tête, ça ne se verra jamais dans mon comportement.”

Comment avez-vous réagi face aux commentaires de vos proches et des internautes concernant votre aventure ?

”Mes proches me disent qu’ils m’ont trouvé fidèle à moi-même. Ils savent très bien que je ne suis pas que la fofolle qui pète des câbles en shooter par terre. Ils trouvent dommage qu’on n’ait pas vu ma facette plus rigolote. Par contre, je me préoccupe peu des critiques sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que ces gens ne sont pas au courant des galères que j’ai vécues et de toutes les étapes que j’ai dû passer pour participer à Koh-Lanta. Cela m’atteint peu.”

Qui voudriez-vous voir gagner Koh-Lanta à ce stade de l’aventure ?

”J’aimerais que Laura gagne. Elle véhicule des valeurs sportives que j’apprécie. Elle reste profondément gentille et elle n’est pas là pour écraser les autres. C’est mon coup de cœur dans Koh-Lanta même si elle a l’air très discrète.”