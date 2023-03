Mais il y a peut-être pire : l’élimination directe. Perdre une épreuve et être contraint de prendre tout de suite son paquetage direction l’avion du retour. C’est ce qui est arrivé à Élodie, une des deux candidates belges encore en lice dans Koh-Lanta : Le feu sacré après le départ d’Émin.

Passée par le chas de l’aiguille lors du dernier conseil en date – elle a échappé à l’élimination à une voix près -, elle a fait les frais de la terrible loi de Koh-Lanta à l’occasion du jeu de confort ce mardi. Elle n’a pas réussi à assez vite brûler la cordelette dont son avenir dans l’aventure dépendait. Denis Brogniart avait prévenu : malheur au vaincu, il serait éliminé sur-le-champ.

En larmes après avoir perdu face à Christine, Élodie lance : “C’est vraiment la pire des éliminations !”. Il lui faudra quelques minutes avant de retrouver ses esprits. “J’essaye de faire le grand roc, confesse-t-elle à Denis Brogniart, mais l’émotive Élodie est revenue. C’est une défaite amère mais, encore une fois, c’est une défaite méritée. Le plus mauvais ne l’emporte pas et rentre chez lui.”

La déception est indéniable pour la Belge qui “voulait gagner mais elle a perdu”. Elle se “console” en disant avoir tout donné pour s’en sortir.

Élodie a pu compter sur le soutien de l’autre Belge, Helena, la chef de son équipe, les Rouges. Elle avait choisi sa compatriote lors de la constitution des équipes en début d’aventure pour son côté “couteau suisse”, avec bonne humeur, compétences sportives et sur le camp. Un choix qu’elle n’a jamais regretté.

Les cartes sont remélangées

Helena avait cependant détecté le talon d’Achille d’Élodie : son manque de confiance en elle. “C’est ça qui fait que tu avais des bas. Tu avais l’impression que tout le monde te visait du doigt alors que tout le monde essayait de t’aider et de te faire remonter vers le haut.” Elle conclut : “Crois en toi”.

Juste après le départ d’Élodie, qui n’aura donc pas vu Denis Brogniart éteindre son flambeau et prononcer la phrase rituelle “Les aventuriers ont décidé de vous éliminer. Leur sentence est irrévocable”, l’aventure a connu un bouleversement majeur. Les équipes ont été refaites entièrement.

Gilles, vainqueur de l’épreuve de confort a dû désigner un aventurier qui avait la mission de composer seul les deux nouvelles équipes rouge et jaune. Il a choisi Rudy qui de facto est devenu son nouvel adversaire. Mais ce dernier a ensuite perdu l’épreuve d’immunité.

Contraints de se séparer d’un des leurs, la cohésion des ex-Rouges composant la nouvelle équipe des Rouges a volé en éclat, pour le plus grand malheur de Tania. L’ex-Jaune qui se croyait à l’abri d’une élimination puisque son ami Rudy l’avait prise sous son aile en faisant d’elle une Rouge, n’a pas vu venir le coup. L’arme stratégique trouvée par son protecteur n’a pas non plus suffit à la sauver. Elle a quitté l’aventure sans trop comprendre ce qui lui est arrivé.