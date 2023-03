Qui va remplacer ce célèbre présentateur de la VRT ?

Frank Deboosere va dire adieu à la VRT après 36 ans à présenter la météo à l’antenne radio et TV, a annoncé la chaîne flamande cette semaine. “L’homme du “ochtendgrijs” (”Matin gris”) et du “morgen zijn we er weer met meer weer” (”Nous serons de retour demain avec plus de météo”). L’homme fasciné par les étoiles. Et qui nous partage toutes ces connaissances avec autant d’enthousiasme que le 12 mars 1987, jour de son premier bulletin météo sur la BRT de l’époque”, écrit la VRT avec émotion.