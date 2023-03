C’était l’occasion pour Xavier Polycarpe, 41 ans, chanteur professionnel, de séduire les coachs de The Voice lors des auditions à l’aveugle.

Cependant, Vianney a rapidement reconnu le membre d’un groupe nommé aux Victoires de la musique : “Je te connais, non ? Tu es dans Gush !” s’est-il exclamé. “Tu es un monstre, tu étais déjà un monstre et ça me fait plaisir de te voir.”

Une réaction qui ne fait pas plaisir à Bigflo qui devient suspicieux : “Je n’ai jamais vu ça dans The Voice ! Mais ce n’est pas de la triche que tu sois là du coup ? Car tu as déjà une carrière de fou, ça se voit”, demande le rappeur.

Xavier Polycarpe explique donc qu’il cherche à se lancer dans une carrière solo après des années au sein de Gush et après avoir assuré la première partie de Johnny Hallyday. The Voice serait son opportunité de s’en sortir seul. Certains internautes se sont cependant moqués de ce petit couac sur le plateau.