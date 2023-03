Le personnage de Jacques est apparu pour la première fois dans un épisode de la toute première saison en 1990, intitulé “Marge perd la boule”. Le professeur de bowling français faisait tourner la tête de Marge, à l’époque.

Marge et Jacques en 1990. ©D.R.

Dans cet épisode, Homer avait offert à Marge un cadeau qui lui était en réalité destiné : une boule de bowling. À sa grande surprise, Marge avait décidé pratiquer le jeu de quilles pour l’utiliser. C’est là qu’elle rencontre Jacques et bien qu’elle ait d’abord été séduite par ses avances, elle résiste à l’envie de tromper son mari.

À lire aussi

Trente-trois ans plus tard, le comédien américain Albert Brooks a une nouvelle fois prêté sa voix au rôle.

Diffusé ce dimanche, l’épisode est baptisé “Pin Gal”. Jacques fait alors son grand retour dans la série pour entraîner Marge dans un nouveau tournoi de bowling.

Marge et Jacques en 2023. ©D.R.

Depuis 1990, Jacques a fait des petites apparitions non parlantes dans la série, mais c’est la première fois en plus de 30 ans qu’il aura du texte et une importance.

Le mariage de Marge et Homer pourra-t-il survivre à la réapparition de Jacques ?