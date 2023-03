Toilettes, équipement...: une candidate de Koh-Lanta dévoile les coulisses de l'émission

Après plus de 20 ans de diffusion sur le petit écran, on en connaît un rayon sur Koh-Lanta. Épreuves mythiques et méthodes de survie, l’émission, bien qu’elle se réinvente à chaque saison, n’a presque plus de secrets pour ses plus grands fans. Des questions subsistent toutefois et ce, depuis le lancement du programme. Celles-ci concernent les coulisses de Koh-Lanta qui ne sont pas mises en lumière à la télévision. Face au nombre important de demandes, Helena, seule candidate belge encore en lice dans Koh-Lanta : Le Feu Sacré, a décidé de s’exprimer dans une vidéo postée sur Instagram.