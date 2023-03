RTL Belgium fait peau neuve: nouveaux logos et nouvelles appellations de chaînes

Dans la continuité des grands changements de cap entrepris dernièrement par RTL Belgium, le groupe a annoncé, lundi en conférence de presse, avoir créé de nouveaux logos pour toutes ses chaînes télé ainsi que pour la radio bel RTL. Pour deux chaînes, le chamboulement va encore plus loin puisque Club RTL et Plug RTL adopteront ainsi désormais les appellations RTL club et RTL plug. Les deux composants ont été inversés pour donner plus d'importance à la marque RTL. Seule Contact ne voit pas son identité visuelle modifiée.