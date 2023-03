”Je suis hyper choqué”: un candidat de “Top Chef” n’arrive pas à encaisser la remarque de Paul Pairet

Le membre de NTM est le premier participer à l’exercice. Pour lui, deux binômes s’affrontent autour du fromage fondu. Léon et Jacques de la brigade orange forment un duo tandis que Mathieu et Alexandre représentent la brigade bleue. “Le fromage fondu, ouais… ça m’élève. L’odeur, le crépitement… C’est autant olfactif que visuel. Là, on parle de pulsion, lance Joey Starr. Tout est possible avec le fromage. J’ai hâte de voir ce qu’ils vont proposer. Je suis prêt à me faire cueillir.”

"Je ne sais plus où j'en suis"

De passage près des membres de sa brigade, Paul Pairet ne semble pas convaincu par l’idée de Léon et Jacques, à savoir… “Ça ne va pas marcher”, dit-il d’emblée. “Tu vas te retrouver avec une mousse très aérienne. Tu n’auras pas assez de textures dans ta mousse. Quand tu vas mettre ton charbon, la mousse va partir. Elle va se coller.”

Léon a du mal à digérer la remarque. “J’encaisse, dit-il face à la caméra. Je suis hyper choqué parce que je pensais que c’était une folie qui allait lui plaire. Du coup, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus où j’en suis. Je suis perdu. J’étais à peu près sûr du truc et maintenant, je ne sais plus où je vais.”

Il poursuit : “J’ai énormément de pression dans la vie de tous les jours et sur ce concours encore plus quoi. C’est lié à ce que j’ai pu vivre parce que je n’ai pas eu que des moments faciles en cuisine. Il y a eu un chef qui m’a énormément tiré vers le bas et qui m’a fait comprendre que je ne valais rien et qui m’a rabaissé. Sauf que depuis, ce n’est pas forcément évident. J’ai toujours la peur de décevoir, de sortir un truc naze et ça, ce n’est pas agréable comme sensation.”

”Léon, t’as du sang ou t’as pas de sang ?”, lui lance Paul Pairet avant d’entendre avec étonnement que le candidat se sent “décontenancé”. Le chef triplement étoilé lui fait gentiment la morale. “Ne sois pas déstabilisé lorsqu’on remet en question ce que t’es en train de faire”, dit-il. “Je vous mets en garde sur le charbon. Moi, de la façon dont tu me le décris, ça ne marche pas.”

Épaulé par Jacques, son partenaire, Léon garde tout de même l’idée du charbon mais décide de l’utiliser autrement. Malheureusement, la tarte flambée au munster sans munster présentée par le duo a moins convaincu Joey Starr et François-Régis Gaudry que la croquette de Matthieu et Alexandre. “Il n’y a pas de suspens en fait, la deuxième proposition !”, lance le chanteur.

Heureusement pour Léon, la deuxième épreuve, à savoir préparer un dessert qui va satisfaire les cinq sens – une étape lors de laquelle le chef pâtissier Yann Couvreur a noté, dans la fameuse “boîte blanche” les différents plats selon leur odeur, leur son, leur visuel, leur texture et leur goût -, a été plus concluante. Grand gagnant de cette dernière, le candidat de la brigade violette s’est qualifié pour la prochaine semaine de Top Chef. Cette épreuve s’est par contre soldée par l’élimination de Jacques qui a définitivement perdu sa place dans le concours culinaire suite au face-à-face final avec le “survivant” de la brigade secrète, Danny Khezzar.