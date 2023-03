Blessé, un candidat est contraint d’abandonner "Koh-Lanta : Le feu sacré" et fond en larmes

Le sort s’acharne sur les Rouges : “C’est l’hécatombe”

Sur le Camp des rouges, l’ambiance n’est pas au beau fixe. À nouveau perdants, ils ne cachent pas leur déception. En particulier Quentin. “J’en ai ras le bol. […] C’est l’hécatombe”, lance le charpentier qui n’en peut plus des défaites à répétition. “J’en ai gros sur la patate […] C’est même plus une spirale, c’est un ouragan de défaites” Helena avoue avoir du mal à “encaisser la défaite”. “Je n’ai jamais eu autant d’échecs dans ma vie”, dit-elle. De son côté, Esteban explique ne jamais avoir ressenti “une telle fatigue au niveau du corps”. Frédéric, lui, tente de voir “le positif dans tout”. “Moi je suis content d’être dans Koh-Lanta. Il n’y a pas que des victoires. Il y a des défaites, ça arrive.”

Les Tinago sont faibles, à bout… Même le mental de battante de Clémence ne fait plus le poids. Très faible, cette dernière ne tient pratiquement plus debout. “Même assise, j’ai la tête qui tourne”, confie l’aventurière qui ne veut toutefois pas montrer ses difficultés à ses camarades de peur d’être éliminée au prochain conseil. Mais, ses maux de ventre sont insistants. Elle n’arrive pas à les cacher bien longtemps. “J’ai mal”, pleure-t-elle. Le médecin est finalement appelé. Clémence est envoyée à l’infirmerie mais reviendra très vite avec un peu plus de force.

Une blessure fatale

Revenus de leur confort, les Jaunes ont du mal à se réhabituer au manque de nourriture. Martin, de son côté, souffre de la cheville et est contraint de passer son tour lors de l’épreuve individuelle qui consistait à empiler six boules ainsi que leurs socles et de les faire tenir en équilibre. Un exercice au terme duquel Gilles termine grand gagnant, ce qui lui permet de conserver son talisman.

Malheureusement, le médecin est formel en ce qui concerne Martin : l’aventurier est contraint d’abandonner suite à son entorse. “Les Jaunes, donnez tout. Les Rouges, éclatez-vous. Vivez votre aventure à fond !!”, lance le jeune homme avant de fondre en larmes. Denis Brogniart annonce aux Jaunes que le dernier candidat éliminé remplacera Martin et qu’ils seront donc bientôt rejoints par Rudy.

Une éclaircie après la tempête

Après une série de défaites, les Rouges sortent enfin gagnants de l’épreuve d’immunité qui consistait à faire tomber des objets en bois à l’aide d’une catapulte. Une victoire qu’ils attendaient depuis longtemps. “On est boosté pour les prochaines épreuves”, dit Esteban.

Perdants de l’épreuve, les Jaunes ont donc été contraints de voter contre la personne qu’ils souhaitaient voir quitter leur tribu. Avec cinq votes contre elle, Christine est éliminée de l’aventure. “Christine, les aventuriers de Koh-Lanta ont décidé de vous éliminer. Leur sentence est irrévocable”, lance Denis Brogniart en éteignant le flambeau de la doyenne de la saison. “En tant qu’ex-Rouge, je savais que je n’étais pas tout à fait Jaune. C’était une stratégie des Jaunes”, dit Christine. “En arrivant dans ce camp-là, on savait bien qu’on était des pièces rapportées.”