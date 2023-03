Et parmi les personnages, on retrouve une tête bien connue de la RTBF puisque Hadja Lahbib, ancienne présentatrice du JT et actuelle ministre fédérale des Affaires étrangères y incarnera une juge.

Les deux premiers épisodes sont diffusés ce dimanche 2 avril sur le coup de 20H50 mais on ne retrouvera Hadja Lahbib qu’à partir du dimanche 16 puisqu’elle n’apparaît que dans le dernier épisode, relaie Sudinfo, qui ajoute également que le tournage a été réalisé alors qu’elle n’était pas encore ministre fédérale.