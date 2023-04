Pourquoi il n’y a pas de candidats belges dans “The Voice”, malgré un casting minutieux: "C'est aussi une question d'élégance par rapport à la RTBF"

Mais voilà bientôt six semaines que la douzième saison du télécrochet a démarré sur TF1 sans la présence d’un talent belge. Une absence remarquée tant nos compatriotes avaient été nombreux à se frotter aux auditions à l’aveugle lors des éditions précédentes. Montreront-ils le bout de leur nez d’ici les Battles qui démarrent le 15 avril prochain, soit dans deux semaines ? “Non”, nous répond Bruno Berberes, directeur de casting historique de The Voice, la plus belle voix. “Nous n’avons pas de quotas à respecter. Des Belges se sont présentés aux castings mais ils n’ont malheureusement pas été retenus”, explique-t-il avant de préciser que ces derniers ont des conditions à remplir pour pouvoir accéder aux différentes étapes qui mènent aux auditions à l’aveugle. “Ils doivent être francophones mais doivent également avoir tenté leur chance à The Voice Belgique avant de se présenter à The Voice, la plus belle voix. C’est une question d’élégance par rapport à la RTBF qui diffuse ce programme. S’ils n’ont pas tenté d’y participer, alors ils doivent avoir une vie artistique en France ou vivre tout simplement en France.” Aucune chance donc de voir un talent défendre nos couleurs devant Vianney, Zazie, Amel Bent et Big Flo et Oli cette saison. Argh…

50.000 inscriptions… un record !

Les saisons passent et l’effet “The Voice” ne désemplit pas. La preuve avec les 50.000 inscriptions enregistrées sur le site de MyTF1. “Un record”, commente le directeur du casting qui, depuis 2012, a vu les méthodes de sélection des candidats évoluer. “Au départ, on travaillait à partir de fichiers, des réseaux sociaux et de coups de téléphone. Mais, depuis quelques années, on continue à consulter les réseaux sociaux et à utiliser nos réseaux, c’est-à-dire appeler les gens qu’on connaît et regarder ce qu’il se passe dans l’actu, mais on se rend surtout beaucoup sur le terrain. On assiste évidemment à des castings organisés pour The Voice mais également à des concours de chants, des festivals, des auditions de musiciens de métro, des open mikes mais on se rend également dans les écoles de chant ou tout simplement dans la rue pour découvrir les artistes qui s’y produisent. Aujourd’hui, plus que jamais, les talents sont choisis suite à une rencontre”, explique Bruno Berberes qui ajoute que le profil des talents a également changé. “Il y a une volonté de la production de permettre au public de s’identifier aux talents. On ne cherche donc jamais vraiment de professionnels ; c’est-à-dire ceux qui vivent de la musique, mais des gens ordinaires aux talents extraordinaires. Cette année, vous verrez, par exemple, un facteur, une infirmière, un boucher ou encore un journaliste ! Il y a plus d’authentifications.”

Quid alors de Xavier Polycarpe, ancien membre du groupe Gush ayant tenté sa chance à The Voice, la plus belle voix la semaine dernière et ayant gagné sa place dans l’équipe de Big Flo et Oli ? “Il y en a qui sont pour sa participation, d’autres contre. Moi, je n’ai pas vraiment d’opinion à ce sujet. Je dirais que tout le monde a sa chance mais que s’il n’y avait que des talents comme lui, ce ne serait clairement plus la même émission, explique le directeur de casting. On l’a contacté parce qu’on l’adorait. Il a connu le succès avec son groupe mais a décidé de se lancer en solo et donc de tout recommencer à zéro à 40 ans. C’est une mise en danger pour lui.”

Si le directeur de casting pouvait donner un conseil à ceux qui espèrent un jour se présenter sur la scène de The Voice, la plus belle voix, ce serait celui de “cultiver sa différence”. “Chanter juste et en place, c’est la base. Mais, en 20 ans de télécrochet en France, le niveau de chant et l’attente du public ont décuplé. Bien chanter n’est plus suffisant. Il faut apporter quelque chose de différent.” Les histoires personnelles sont, elles, insignifiantes à ce stade. “On ne connaît bien souvent rien de la personne elle-même lors du casting. On le découvre après via le portrait que le journaliste en fait. C’est là qu’on se rend compte qu’on n’est pas dans une téléréalité.”

On l’a compris, pour The Voice, la plus belle voix, les casteurs tentent de trouver la crème de la crème. “On a envie de mettre les coachs en difficulté. On veut les mettre dans une situation où ils ne savent plus quoi choisir. Mais bon, c’est très subjectif. Les talents sont écoutés par cinq paires d’oreille. Leurs choix correspondent bien souvent à la majorité mais pas toujours.”

4 étapes avant les Auditions à l’aveugle

Une fois le candidat repéré ou sélectionné, il est invité à se rendre à Paris pour participer à un premier casting. S’il convient, une prise de tonalité est effectuée. C’est le moment pour le candidat de choisir une chanson de son choix à présenter. “Tous les succès du moment y passent. On retrouve souvent Et Bam ! de Mentissa mais également Voilà de Barbara Pravi et beaucoup de Lady Gaga, d’Adèle, de Louane ou encore Kendji Girac et Camille Lellouche”, explique Bruno Berberes.

L’ensemble est envoyé aux musiciens pour qu’ils puissent répéter avec le candidat dans le cadre d’un troisième tour. Surnommée l’audition finale, la dernière étape ressemble presque à une répétition générale qui se déroule en présence de TF1 et Universal. C’est au terme de cette dernière que le candidat sait s’il participera aux auditions à l’aveugle du télécrochet. .

Et pour ceux qui n’auront pas eu la chance d’aller jusqu’au bout du processus, toutes les portes ne se referment pas toujours. Il n’est, en effet, pas rare qu’un candidat tape dans l’œil du directeur de casting et prenne un chemin de traverse vers le milieu artistique. “Il y a plusieurs chemins après The Voice. Plusieurs candidats sont désormais dans les comédies musicales Je vais t’aimer ou encore Starmania, explique Bruno Berberes. J’en profite pour dire que Jeck, un candidat qui s’est présenté cette saison mais devant qui les fauteuils ne se sont pas retournés, sortira bientôt un titre qui pourrait bien devenir un succès d’été. Donc, parfois, ça ne buzze pas mais ça fonctionne quand même !”