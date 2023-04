Nagui et Bruno Guillon mouillent la chemise pour les candidats dans un nouveau divertissement sur France 2

Lors de la soirée, des personnes seront tirées au sort parmi les 300 candidats présents dans le public. Pour participer au jeu, celles-ci devront répondre à une question de culture générale. Si la réponse donnée est correcte, elles devront alors répondre à une question sur leur vie privée. Une bonne réponse leur permettra d'évoluer dans le jeu, une mauvaise mettra à l'épreuve l'animateur qui leur sera lié. Et si on décrypte bien les premières informations délivrées par Nagui et Bruno Guillon, cascades et tartes à la crème seront au menu." Je pense qu'à certains moments, tant Nagui que moi aurait aimé que ce soit l'autre qui fasse l'épreuve", confie Bruno Guillon avant d'ajouter qu'à la fin de l'émission, ils ont tous deux dû se rendre "chez un ostéopathe" tant les épreuves étaient intenses.

"L'univers se veut volontairement enfantin au sens le plus pur, le plus naïf, le plus ludique du terme. Sans arrière-pensée", explique Nagui. Le but premier est de s'amuser et d'amuser le public." On veut retrouver ce rire sans filtre qui vient du fond de la gorge."

Un jeu entre "Koh-Lanta" et "Burger Quiz"

Le nouveau concept pourrait être un mélange entre deux émissions mythiques du petit écran français : Koh-Lanta pour les épreuves et Burger Quiz pour le côté décalé et ludique. "C'est moins physique et on se met moins en danger que dans Koh-Lanta et on est un peu plus dans la culture générale que Burger Quiz. Dans Votre vie en Jeux, il y a quand même de véritables infos de culture générale données et de véritables questions posées", souligne Nagui qui ajoute que jusqu'ici il n'a jamais vu une émission "où les animateurs risquent leur intégrité physique pour les candidats".

Ce que les deux amis espèrent ? Que l’émission, actuellement diffusée en one-shot, soit fédératrice et connaisse, par la suite, d’autres numéros.

A voir le samedi soir sur France 2