”Je suis la cinquième roue du carrosse”: mal intégré chez les Jaunes, Rudy tente le tout pour le tout dans “Koh-Lanta"

Pour l’épreuve de confort, un classique de Koh-Lanta est proposé aux aventuriers : les élastiques. À la clé, festin de roi et glaces en dessert. Les candidats en rêvent. Encore une fois, les Rouges s’inclinent et passent à côté d’un confort qui leur aurait fait le plus grand bien. “Ça me dégoûte, lance Quentin. C’est même pas pour le confort mais pour la victoire.” Frédéric poursuit : “J’essaye d’intérioriser tout sinon je vais exploser comme Quentin.” Les deux hommes en veulent à Esteban qui, selon eux, ne donne pas tout lors des épreuves. De son côté Helena trouve qu’Anne-Sophie est devenue “le maillon faible” de l’équipe.

Se sentant sur la sellette, Rudy passe son temps dans les bois à chercher un collier d’immunité. Un comportement qui agace ses coéquipiers qui se démènent pour trouver de quoi manger et qui voient ensuite l’aventurier se servir sans avoir donné la main à la pâte. S’il n’a pas trouvé le fameux collier, Rudy a toutefois trouvé une arme qui peut s’avérer être redoutable : le détournement de vote, un outil qui peut lui permettre d’annuler le vote d’un aventurier et d’avoir un vote en plus.

Après avoir, encore une fois, perdu l’épreuve d’immunité, qui consistait à composer un puzzle en forme de tortue, la pression monte chez les Jaunes et en particulier chez Rudy qui sait qu’il sait que ses coéquipiers voteront contre lui au conseil. Il joue alors la carte du bluff et fait semblant d’avoir trouvé le collier d’immunité. “Je fais le gars sûr de lui mais en vérité, j’ai les chocottes !”, lance-t-il.

Coup de maître de Gilles

Au conseil, Rudy ne cache pas son malaise au sein de l’équipe. “Il faut dire ce qui est : je suis la cinquième roue du carrosse. Mon intégration n’est pas si facile que ça.”, déclare-t-il. Grace explique alors pourquoi l’équipe n’arrive pas à intégrer Rudy : “Tout a basculé lorsqu’on a perdu l’immunité et qu’il a passé son temps dans la forêt.”

Juste avant de voter, l’aventurier sort son arme et annonce vouloir annuler le vote de Grace. Pour Rudy, ça passe ou ça casse. Si ses coéquipiers ont cru à son histoire de collier d’immunité, qui en réalité n’existe pas, il a des chances pour qu’ils ne votent pas contre lui mais contre Tania. Mais très stratège, Gilles choisit de donner son feu sacré à la jeune femme l’immunisant pour le conseil. “Il montre à quel point il a confiance en moi”, déclare Tania en parlant de Gilles.

Ne voyant pas Rudy sortir son collier d’immunité, les aventuriers comprennent qu’ils ont été trompés. Mais bien qu’il ait tout donné pour sauver sa place dans l’aventure, l’homme est tombé sur plus fort que lui et se fait éliminer avec trois votes contre lui. “J’ai essayé de jouer. Il faut l’admettre, déclare-t-il. Je n’étais pas loin. J’ai failli embarquer tout le monde. Mes talents de comédien ont bien servi cet après-midi.”

Le flambeau de Rudy a donc été éteint aux portes de la réunification qui sera à suivre la semaine prochaine sur TF1.